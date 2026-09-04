Salerno, cambiano due vertici: Melchiorre va a Roma, Palmisano promossa Questore

Nel corso di una riunione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi in Prefettura, il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha salutato il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre, e il Vicario del Questore di Salerno, Anna Filomena

Palmisano, entrambi destinati ad altri, importanti incarichi.

Il Colonnello Melchiorre, infatti, andrà a ricoprire un nuovo prestigioso ruolo presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella Capitale, mentre alla dottoressa Palmisano, nominata Questore, sarà affidata la guida di una struttura della Polizia di Stato. Ad entrambi il Prefetto ha voluto esprimere il più sentito apprezzamento e gratitudine per l’impegno, la professionalità e il senso delle istituzioni dimostrati nel corso del servizio prestato a tutela della comunità di questa complessa, articolata e vasta provincia.

«In questo periodo di permanenza nel territorio salernitano abbiamo avuto modo di conoscere le elevate capacità professionali e umane di due servitori

dello Stato che, con grande intelligenza e quotidiano senso di dovere, hanno contribuito a rafforzare la collaborazione tra Forze di Polizia, cittadini e altre

istituzioni a beneficio della sicurezza e della coesione sociale, distinguendosi per competenza, equilibrio e spirito di servizio».

«Al Colonnello Filippo Melchiorre e al Questore Anna Filomena Palmisano – continua il Prefetto di Salerno – vanno, pertanto, gli auguri più sinceri di buon lavoro per le nuove responsabilità che saranno chiamati ad assumere, con la certezza che continueranno ad essere al servizio della comunità con la passione e l’alto senso delle istituzioni che ne hanno contraddistinto l’operato in questo territorio».