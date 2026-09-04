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Carenza sangue: in ospedale Salerno stop interventi programmati
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Carenza sangue: in ospedale Salerno stop interventi programmati

  • Settembre 4, 2026
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Carenza sangue: in ospedale Salerno stop interventi programmati

All’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno sospese le attivita’ chirurgiche e cliniche in elezione che prevedono un possibile utilizzo di sangue, garantendo solo urgenze ed emergenze. E’ quanto si apprende dall’azienda ospedaliero-universitaria salernitana dopo che il Centro Nazionale Sangue ha lanciato un appello urgente per la carenza di scorte, con specifica criticita’ per il gruppo 0+, e con una situazione particolarmente grave nelle regioni Campania, Lazio e Sicilia. Secondo quanto segnalato dal Cns, fanno sapere dal Ruggi, le scorte sono talmente ridotte che non e’ piu’ possibile procedere alla compensazione interregionale, in quanto non ci sono quantita’ sufficienti di sangue neppure nelle altre regioni per far fronte alle carenze. Dopo la recente notifica del Sit (Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale), relativa alla criticita’ in questione, l’Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno fa sapere che sono sospese tutte le attivita’ chirurgiche e cliniche in elezione che prevedono un potenziale utilizzo di sangue, garantendo esclusivamente le urgenze e le emergenze. Da qui, l’appello alla popolazione affinche’ si intensifichino e si incrementino le sessioni di donazioni presso il Centro trasfusionale del Ruggi, aperto dal lunedi’ al sabato dalle 8.00 alle 12, ed eventualmente anche di domenica per raccolte organizzate da enti ed associazioni che collaborano con l’ospedale. Nei prossimi giorni, inoltre, l’Aou salernitana divulghera’ la data in cui verra’ collocato un camper utile a potenziare la raccolta sangue.

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