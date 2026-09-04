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Bimbo ingerisce solvente, ricoverato in ospedale a Napoli

  • Settembre 4, 2026
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Bimbo ingerisce solvente, ricoverato in ospedale a Napoli

E’ ricoverato in condizioni serie all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino di 2 anni che, nella serata di ieri, avrebbe ingerito in maniera accidentale del solvente per pittura. L’incidente domestico e’ avvenuto a Polla, nel Salernitano. Il piccolo, in un primo momento, e’ stato trasportato al presidio ospedaliero ‘Luigi Curto’ di Polla dove i medici della pediatria hanno prestato le prime cure. Poi, a bordo di una eliambulanza decollata dal campo sportivo, e’ stato trasferito al nosocomio pediatrico del capoluogo di regione.

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