Salerno, auto sfonda il parapetto in Via Benedetto Croce

I Vigili del Fuoco del distaccamento Città, insieme ai soccorritori speleo alpino fluviali e col supporto di un’autoscala, stanno intervenendo in via Benedetto Croce, a Salerno, a seguito di un incidente che ha visto una vettura sfondare la ringhiera e volare di sotto. Sul posto anche la Croce Rossa e le Forze dell’Ordine

Seguiranno aggiornamenti.L’autovettura è stata raggiunta dai soccorritori e sembra che a bordo ci sia una sola persona cosciente. In questo momento i Vigili del Fuoco stanno mettendo in atto manovre per il recupero con una barella del ferito (di cui non si conoscono le generalità). La strada è temporaneamente chiusa al traffico.