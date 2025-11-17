Iannone (Fdi): Fico a metà tra Fantozzi e suocero Bellavista

Sempre piu’ indietro nei sondaggi e in crisi di identita’, Roberto Fico oggi lancia la sua prima proposta della campagna elettorale, stabilendo gia’ di per se’ un record negativo: mai nessun candidato era arrivato senza programma a 5 giorni dal voto. Non contento ne ha sparato una fortissima, una misura che prevede una copertura da 1 miliardo di euro. Siamo indecisi se paragonarlo a Fantozzi, che a quota 1.600 metri di altitudine fu colto da allucinazioni competitive, o al suocero di Bellavista che si svegliava solo se sentiva qualcuno dire ‘un milione’. Parafrasando Bellavista potremmo dire a Fico: ‘Nu miliardo, uanema ro priatorio'”. Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania