Salerno. Apertura del nuovo ristorante McDonald’s

Più che un taglio di nastro quella di stasera sarà una vera e propria festa dedicata all’apertura del nuovo ristorante McDonald’s al Salerno Retail Park, in via SS.18 Tirrenia Inferiore, località Fuorni, il terzo della città capoluogo in un nuovo format che ha portato già a 50 nuove assunzioni. Un momento di allegria tra amici, con tanto di attrazioni spettacolari, le specialità McDonald’s e tanta musica. Dalle ore 17 il via allo spettacolo gratis per tutti, anche e soprattutto per i più piccoli, ma che coinvolgerà anche i più grandi. Poi, dalle ore 18 sarà la volta della musica con un fortissimo quartetto di jazzisti salernitani di grande qualità: Aldo Vigorito al contrabbasso, Giuseppe Plaitano al clarinetto, Amleto Livia al violino ed un chitarrista “misterioso”, un vero talento “che si farà”. Ad accogliere gli ospiti (libero ingresso) sarà Luigi Snichelotto, licenziatario McDonald’s di Salerno: «Questa nuova apertura ci rende particolarmente orgogliosi, perché ci permette di portare, ancora una volta, nella città di Salerno e nella sua provincia per noi così importante, un brand come McDonald’s che si impegna costantemente per il territorio, creando posti di lavoro e contribuendo alla crescita della comunità locale. Vi aspettiamo, in questa nuova location dove tutti i cittadini del salernitano potranno ritrovare i nostri prodotti, la nostra qualità e la passione che ogni giorno mettiamo per offrire ai nostri clienti il miglior servizio».