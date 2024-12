Salerno. Allerta vento. Chiusi giardini, parchi e Cimitero

A causa delle avverse condizioni meteo il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha firmato un’ordinanza urgente di chiusura dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree cimiteriali già per questo giovedì 5 dicembre e fino alle ore 6.00 di domani, venerdì 6 dicembre. Inoltre, si invita la popolazione a tenere norme comportamentali di prudenze e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento.