De Luca, dimissioni Cascone? Non parlo di scemenze

“Commentare? No, assolutamente. Io parlo solo dei problemi, le scemenze non mi interessano”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una visita al cantiere dell’ospedale Da Procida di Salerno, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano di commentare la decisione del consigliere regionale Luca Cascone (del gruppo consiliare “De Luca Presidente”) di rimettere la delega alle infrastrutture della mobilità. Cascone è indagato dalla Procura di Salerno nell’inchiesta che ha portato, tra l’altro, all’arresto del presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, attualmente ai domiciliari. Per Cascone è ipotizzato il reato di associazione per delinquere, accusa “aggiuntiva a quelle ricevute” e “sicuramente più brutta e infamante”, ha scritto Cascone in un post pubblicato su Facebook con il quale ha informato di aver deciso di rimettere la sua delega al presidente De Luca.