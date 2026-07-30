Salerno: al posto della Menna arriva Monica Siani da Cava

di Erika Noschese

Non inizia nel migliore dei modi la nuova esperienza professionale di Domenico Gelormini, segretario generale del Comune di Torre del Greco, dato ormai per prossimo al ritorno nella sua città natale, Salerno. Quella che sembrava una procedura definita e pronta a concretizzarsi nel giro di poche ore ha invece subito un’improvvisa e inattesa inversione di rotta. Come da accordi, ieri mattina Gelormini si è recato a Palazzo di Città per quello che doveva essere un primo incontro conoscitivo con il sindaco Vincenzo De Luca e con la struttura amministrativa dell’ente, finalizzato anche alla firma del contratto. L’ingresso in servizio era stato fissato per il 1° agosto, data in cui andrà in pensione Ornella Menna, storica segretaria generale di Palazzo Guerra, successivamente in servizio anche presso la Provincia di Salerno. Menna ha chiesto e ottenuto il pensionamento anticipato, scelta che, secondo quanto trapelato negli ambienti amministrativi, sarebbe maturata anche a seguito di dissapori con il primo cittadino. Tutto sembrava quindi pronto per il passaggio di consegne. E invece, a pochi minuti dalla sottoscrizione del contratto, il quadro sarebbe completamente cambiato. Domenico Gelormini non guiderà la segreteria generale del Comune di Salerno, ma quella della Provincia di Salerno, con sede a Palazzo Sant’Agostino. Per Palazzo Guerra, invece, è stata individuata Monica Siani, attuale segretaria generale del Comune di Cava de’ Tirreni. A formalizzare il cambio di rotta è stato il decreto firmato dal sindaco De Luca, nel quale si legge che “Domenico Gelormini allo stato non ha accettato la nomina a Segretario Generale del Comune di Salerno perché individuato dal Presidente della Provincia di Salerno quale Segretario Generale di quell’Ente”. Una motivazione ufficiale che, tuttavia, non sarebbe l’unica chiave di lettura della vicenda. Secondo fonti ben informate, tra Gelormini e il sindaco De Luca sarebbero emersi già nelle ultime ore alcuni attriti e divergenze, tali da spingere l’ormai ex segretario generale di Torre del Greco a preferire l’incarico offertogli dal presidente della Provincia Giuseppe “Geppino” Parente piuttosto che quello a Palazzo Guerra. Una scelta che, se confermata, assumerebbe anche un evidente significato politico-amministrativo, considerando il peso strategico della figura del segretario generale negli equilibri di un ente locale. Da qui la decisione di bloccare la procedura comunale e consentire a Gelormini di entrare in servizio a Palazzo Sant’Agostino, mentre il Comune di Salerno sarà affidato a Monica Siani. Nel provvedimento sindacale, De Luca sottolinea che la dirigente “evidenzia notevoli competenze tecnico-giuridiche e gestionali confacenti alle esigenze di questo Ente”. La nuova segretaria generale dovrebbe raggiungere Palazzo Guerra nelle prossime ore per avviare il passaggio di consegne e prepararsi all’assunzione ufficiale dell’incarico. Una partenza tutt’altro che ordinaria, che apre inevitabilmente interrogativi sui rapporti interni all’amministrazione e sugli equilibri istituzionali tra Comune e Provincia nel momento in cui si ridisegna uno dei ruoli più delicati della macchina amministrativa salernitana.