Gioco d’azzardo: Salerno occupa una posizione di rilievo

La situazione del gioco d’azzardo in Italia nel 2025/2026 mostra un trend in costante crescita, con volumi di denaro che hanno superato i 165 miliardi di euro a livello nazionale. Un dato impressionante se rapportato al PIL, pari a circa 2300 miliardi di euro, in definitiva su 100 euro di reddito, 7 sono destinati a gioco d’azzardo. La Campania si conferma purtroppo una delle regioni leader in questo settore, sia per volume di giocate che per infiltrazioni della criminalità organizzata. ​Regione con spesa più alta: La Campania guida la classifica nazionale per spesa pro capite complessiva (oltre 3.690 € per abitante). ​ Focus su Salerno e Campania ​All’interno del contesto campano, Salerno occupa una posizione di rilievo nelle graduatorie della spesa “patologica”. Perché Salerno è così alta in classifica? 1) ​Spostamento sull’Online: Come nel resto d’Italia, l’online ha superato il 60% del volume totale. La facilità di accesso tramite smartphone ha reso il gioco pervasivo. 2) ​Correlazione Sociale: I dati mostrano che l’azzardo colpisce più duramente le province con redditi medi più bassi o maggiore precarietà, agendo come una “tassa sulla speranza”. 3) ​Presenza Fisica: Nonostante l’ascesa dell’online, Salerno mantiene un’altissima densità di punti gioco fisici (slot, scommesse, Gratta e Vinci) rispetto alla popolazione residente. ​UNA CLASSE DIRIGENTE SERIA DOVREBBE PARTIRE DA QUESTI DATI PER VERIFICARE LO STATO PATOLOGICO DEL SUO TERRITORIO. IL FENOMENO E’ UNA SORTA DI SINTESI DI UN COMPLESSIVO DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO CHE DA SOLO ASSORBE E SPIEGA I PEGGIORI FENOMENI. BASTA PENSARE AL COSTO SOCIALE CHE GENERA: Si stima che in Italia ci siano oltre 1,5 milioni di giocatori patologici, con una spesa sanitaria e sociale enorme per la gestione delle dipendenze (ludopatia). SE POI CONSIDERIAMO UNA CERTA CORRELAZIONE NEGATIVA TRA INDICATORI DI BENESSERE E GIOCO D”AZZARDO, IL QUADRO E’ CHIARO E COMPLETO, NEL SENSO CHE NEI TERRITORI MERIDIONALI QUESTA EMERGENZA E’ ANCORA PIU’ TRAGICA.