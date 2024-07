Salerno: al Porticciolo di Pastena installate 12 nuove panchine

“Il Porticciolo di Pastena è un luogo del cuore per i nostri concittadini. Un posto dove la salernitanità si respira in tutta la sua bellezza. Questa mattina abbiamo installato dodici panchine e a settembre provvederemo a piantumare le essenze arboree. Lì c’è anche la targa in ricordo di Alfonso Longo, uomo di mare, appassionato di nautica che fu uno dei promotore della nascita del porticciolo”. Lo annuncia attraverso un post il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.