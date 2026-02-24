Sarno, la morte sul lavoro di Carmine Albero

Nocera Inferiore/Sarno. Ancora una tragedia sul lavoro e un’altra vita spezzata: muore operaio sarnese di 24 anni, Carmine Albero, dipendente di ditta di trasporti. È stato schiacciato da un camion in retromarcia nella mattinata di ieri in via Fiano a Nocera Inferiore. Per lui non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi con i volontari del 118 a constatarne il decesso. Indagano i carabinieri del reparto territoriale agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese giunti sul posto con i tecnici dello Spisal dell’Asl. Quella che doveva essere una giornata ordinaria lavorativa si è trasformata in poche ore in un dramma che ha scosso l’intera comunità. Forse una distrazione dell’autista o dello stesso operaio alla base del tragico evento. L’incidente si è verificato intorno alle 10 nel piazzale dell’azienda operante nel settore dei trasporti e della logistica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, il 24enne sarebbe stato investito da un autoarticolato della stessa ditta mentre il mezzo stava effettuando una manovra di retromarcia. L’impatto non gli ha lasciato scampo. I sanitari intervenuti sul posto hanno tentato ogni possibile manovra di soccorso, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che stabilire il decesso del giovane. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i militari del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dal colonnello Gianfranco Albanese, che hanno l avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Gli investigatori hanno anche acquisito testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per chiarire ogni dettaglio. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, gettando nello sconforto le comunità di Nocera Inferiore e Sarno. Un giovane di appena 24 anni ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, lasciando familiari, amici e colleghi in un dolore difficile da colmare. La salma ey stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore a disposizione della procura che dovrà disporre l’autopsia nell’ambito di un’inchiesta che certamente porterà sul registro degli indagati l’autista del mezzo pubblico oltre al fatto che si dovranno appurare ulteriori responsabilità sulla tragedia che ha scosso due comunità..Albero aveva fondato il movimento