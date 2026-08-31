Salerno: accoltellamento di fronte complesso S. Sofia

E’ degenerata una lite, l’ennesima, scoppiata tra stranieri. E’ accaduto, nella serata di ieri, poco prima delle 21.30, nei pressi del Duomo di Salerno.

Alcuni residenti e altre persone ancora presenti in strada hanno lanciato l’allarme attirati dalle urla e dal caos davanti al complesso monumentale di Santa Sofia.

La situazione ha rischiato di sfociare in trgedia quando è spuntato un coltello: uno dei due ha ferito (per fortuna lievemente) l’altro.

Sul posto l’intervento di polizia e carabinieri e di un’ambulanza della Croce Rossa.