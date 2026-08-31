Salerno: accoltellamento di fronte complesso S. Sofia - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

La mamma di Giogiò: «Intitoliamo piazzale Tecchio a mio figlio»
P. De Luca, ‘morte Giogiò è ferita che non si rimarginerà’
Nocera Inferiore, cerimonia di saluto per il comandante dei carabinieri Albanese
Salerno: accoltellamento di fronte complesso S. Sofia
Cronaca

Salerno: accoltellamento di fronte complesso S. Sofia

  • Agosto 31, 2026
  • 0
  • 101
  • 1 Min Read
Salerno: accoltellamento di fronte complesso S. Sofia

E’ degenerata una lite, l’ennesima, scoppiata tra stranieri. E’ accaduto, nella serata di ieri, poco prima delle 21.30, nei pressi del Duomo di Salerno.

 

Alcuni residenti e altre persone ancora presenti in strada hanno lanciato l’allarme attirati dalle urla e dal caos davanti al complesso monumentale di Santa Sofia.

La situazione ha rischiato di sfociare in trgedia quando è spuntato un coltello: uno dei due ha ferito (per fortuna lievemente) l’altro.

Sul posto l’intervento di polizia e carabinieri e di un’ambulanza della Croce Rossa.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012