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Ambiente, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Clima e giovani, un impegno da sostenere”

  • Agosto 31, 2026
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“Nel mondo ci sono 1,9 miliardi di giovani, la più grande generazione della storia. Pur essendo attori cruciali nell’azione climatica, i giovani sono sottorappresentati nei processi decisionali per mancanza di sostegno tecnico, politico e finanziario. Garantire la loro piena partecipazione è essenziale per una società inclusiva e per politiche climatiche efficaci. I giovani sono infetti tra i protagonisti più visibili dell’impegno per il clima. Molti considerano la crisi climatica non soltanto un problema ambientale, ma anche una questione di giustizia sociale e generazionale: chi è giovane oggi subirà più a lungo le conseguenze di decisioni prese nel presente. I giovani dunque stanno contribuendo a trasformare il cambiamento climatico da argomento tecnico a questione pubblica, mediatica e urgente. La loro forza consiste soprattutto nel richiamare governi, imprese e adulti alla responsabilità verso il futuro. Tuttavia, non è corretto attribuire ai giovani tutto il peso della soluzione. Le azioni individuali sono utili, ma i cambiamenti decisivi dipendono anche e sopratutto da politiche pubbliche, infrastrutture, sistemi produttivi e seri investimenti”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

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