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Nocera Inferiore, cerimonia di saluto per il comandante dei carabinieri Albanese

  • Agosto 31, 2026
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Nocera Inferiore, cerimonia di saluto per il comandante dei carabinieri Albanese

Presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Nocera Inferiore si è svolta la cerimonia di saluto in onore del Colonnello Gianfranco AlbaneseComandante del Reparto Territoriale, chiamato a ricoprire il prestigioso incarico di Comandante Provinciale di Prato.
A fare gli onori di casa è stato il Presidente della Sezione, Tenente Angelo Mancusi.

 

Per l’Amministrazione Comunale erano presenti il Sindaco Paolo De Maio e i Consiglieri Carmen Granato e Giuseppe Arena, a conferma della piena sintonia istituzionale e del riconoscimento unanime del valore del Comandante.

Nel corso del suo servizio a Nocera Inferiore, il Colonnello Albanese ha lasciato un’impronta profonda e duratura.

Si è distinto come custode della civitas, interpretando la città non soltanto come spazio urbano, ma come un patto morale fondato sul rispetto delle regole, sul senso del dovere, sulla responsabilità verso gli altri e sulla tutela del bene comune.

La sua azione di comando si è caratterizzata per equilibrio, fermezza e visione, unite a una costante attenzione alla dimensione umana dell’intervento istituzionale.

In ogni circostanza, il Colonnello Albanese ha posto la persona al centro: studenti, donne vittime di violenza, anziani fragili. Per lui nessuno è mai stato un numero, ma un volto, una storia, un valore da proteggere.

Una concezione alta del servizio che ha contribuito a rafforzare il legame tra l’Arma e la comunità nocerina, rendendo la sua presenza un punto di riferimento sicuro e autorevole.

La Sezione ANC di Nocera Inferiore esprime al Colonnello Albanese profonda gratitudine per l’opera svolta e formula i più sinceri auguri per il nuovo incarico, con la certezza che la Città e l’Associazione resteranno sempre casa sua.

 

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