Guasto a due Tac su tre al pronto soccorso a Salerno, disagi

Possibili rallentamenti e disagi al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno a causa di un guasto improvviso che ha interessato due delle tre Tac in dotazione al reparto. Il disservizio si è verificato nella giornata odierna ed è stato definito dalla direzione strategica “del tutto imprevedibile”. La situazione potrebbe incidere sui tempi di gestione degli utenti, in un momento in cui il pronto soccorso sta già registrando un carico di accessi “eccezionalmente elevato”, anche a causa della temporanea chiusura dei pronto soccorso di ospedali vicini. La direzione del Ruggi informa di aver immediatamente allertato i tecnici manutentori, che sono al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità delle apparecchiature. La direzione si scusa con gli utenti per gli eventuali disag
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