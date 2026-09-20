Bicchielli-De Rosa-Patriarca: due ricorsi ai probiviri sul congresso campano

“Abbiamo presentato due ricorsi al Collegio nazionale dei Probiviri sul congresso regionale di Forza Italia in Campania del 9 settembre. Chiediamo una verifica sulle procedure adottate, dalle candidature fino alla proclamazione del segretario e della Segreteria regionale”. Lo dichiarano Annarita Patriarca, Raffaele De Rosa e Pino Bicchielli, deputati di Forza Italia, e Livio Petitto, consigliere regionale della Campania. I ricorsi riguardano le candidature di Alessandro Carrazza, sostenuto da De Rosa, e di Giuseppe Conte, sostenuto da Bicchielli. “Ci affidiamo agli organi competenti per fare chiarezza e verificare il pieno rispetto delle regole. Il nostro obiettivo non è alimentare divisioni, ma garantire trasparenza, correttezza e partecipazione. In assenza di una soluzione nelle sedi interne, ci riserviamo di rivolgerci all’autorità giudiziaria”. “La prima riunione della nuova Segreteria regionale, inoltre, si è svolta a porte chiuse e non ha contribuito a ricomporre la frattura. La presenza del segretario nazionale Antonio Tajani avrebbe potuto rappresentare un’occasione di confronto e riconciliazione”, concludono.
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