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Salerno. Accoltellamento alla stazione ferroviaria

  • Giugno 30, 2026
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Salerno. Accoltellamento alla stazione ferroviaria

Una rissa poi qualcuno tira fuori il coltello. E la Stazione ferroviaria tra turisti e passanti impauriti si macchia di sangue come si vede nella foto. Un uomo è stato soccorso, sul posto anche la Polizia. Sindaga

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