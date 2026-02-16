Salerno, 4 anni azzannata da cane in Villa comunale

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 febbraio, infatti, all’interno della Villa comunale cittadina, un cane di grossa taglia, probabilmente un pitbull, ha – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – aggredito e morsicato una bimba di quattro anni di origine straniera.
La padrona si è data alla fuga insieme all’animale.
La piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Ruggi” di Salerno dopo l’intervento sul posto di un’ambulanza del servizio 118 e dell’auto medica della Croce Bianca.