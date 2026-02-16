Vietri, Piero De Luca: “Servono 3 milioni per mettere in sicurezza il costone” - Le Cronache Attualità
Vietri, Piero De Luca: “Servono 3 milioni per mettere in sicurezza il costone”

Servono risorse immediate e ben più consistenti per uscire dall’emergenza sulla Strada Statale 163 Amalfitana, dove da giorni si circola a senso unico alternato dopo la chiusura causata da un’imponente frana nel territorio di Vietri sul Mare.

A sostenerlo è il parlamentare salernitano e segretario regionale del Partito DemocraticoPiero De Luca, che oggi ha effettuato un sopralluogo sul posto. Secondo De Luca, per la messa in sicurezza dell’intero costone roccioso occorrono circa 3 milioni di euro, a fronte dei 700mila euro già stanziati da ANAS.

«Bisogna trovare risorse importanti e immediate – ha sottolineato – per mettere definitivamente in sicurezza il versante». Andranno poi verificate eventuali responsabilità, trattandosi di terreni privati, ma la priorità resta superare rapidamente la fase emergenziale.

De Luca ha evidenziato anche il ruolo della Regione Campania, con un intervento definito importante e tempestivo da parte degli assessori competenti. L’obiettivo è duplice: garantire l’incolumità delle persone e tutelare il patrimonio paesaggistico della Costiera Amalfitana, infrastruttura strategica per residenti, pendolari e turismo.

