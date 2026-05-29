De Luca agli avversari: politica fru fru

Prima le immagini della Salerno di ieri e di oggi, poi i progetti per il futuro della città. È iniziata così la prima diretta social da sindaco di Vincenzo De Luca dopo la vittoria alle amministrative.

Nel corso della diretta, De Luca ha ringraziato gli elettori per «il sostegno, la solidarietà e l’affetto» ricevuti, rivendicando il forte legame costruito negli anni con la città. Il neo sindaco ha alternato parole di impegno a stoccate politiche, citando anche Antonio Gramsci per parlare della “connessione sentimentale” con cittadini ed elettori.

Secondo De Luca, la campagna elettorale avrebbe evidenziato «la totale netta separazione tra la militanza e la politica fru fru», criticando un dibattito pubblico che, a suo dire, si sarebbe concentrato più su «banalità» e aspetti burocratici che sui programmi e sulle competenze dei candidati.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha anche sottolineato la differenza tra «centralismo e presenza nei territori», tornando a ribadire il valore dell’impegno diretto e quotidiano nella gestione amministrativa.