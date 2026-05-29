Salerno, il saluto del commissario Panico: “Buon lavoro a De Luca”

Con la conclusione dell’esperienza commissariale al Comune di Salerno, il commissario straordinario Vincenzo Panico ha rivolto un messaggio di saluto alla città e al neo sindaco Vincenzo De Luca.

«Nel lasciare l’amministrazione comunale di Salerno, che ho avuto il privilegio e l’onore di guidare per quasi quattro mesi, desidero esprimere i miei complimenti al sindaco Vincenzo De Luca per il successo elettorale conseguito al primo turno, formulandogli i più fervidi auguri di buon lavoro», ha dichiarato Panico.

Nel suo messaggio, il commissario ha rivolto un pensiero particolare alla comunità salernitana e ai giovani, auspicando per loro un futuro costruito sul territorio. Ha inoltre ricordato il lavoro svolto durante il mandato, sottolineando l’impegno profuso per garantire continuità amministrativa e tutela dei finanziamenti europei e regionali destinati alla città.

Panico ha poi ringraziato i sub commissari Maria Santorufo e Valentino Antonetti, oltre al prefetto Francesco Esposito, evidenziando il supporto ricevuto nel corso dell’incarico.

Nel bilancio finale dell’esperienza amministrativa, il commissario ha spiegato di aver affrontato le diverse problematiche cittadine cercando di dare ascolto a istituzioni, categorie economiche, associazioni e cittadini, anche attraverso il confronto con gli organi di informazione locali.

«La struttura commissariale lascia la Casa comunale confidando di aver contribuito, seppur in minima parte, alla valorizzazione del territorio e alla promozione del prestigio locale», conclude Panico nel suo messaggio di commiato.