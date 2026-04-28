Salernitani, i numeri di Cosmi

di Fabio Setta

SALERNO – La Salernitana ha chiuso la regular season con la terza vittoria consecutiva, la decima stagionale ottenuta lontano dall’Arechi. Il bilancio dei granata in trasferta si completa con tre pareggi e sei sconfitte per un totale di ben 33 punti. Solo il Benevento ha vinto più gare in edizione da viaggio, ben undici, e ha ottenuto più punti in trasferta, 36. Complessivamente i 69 punti dei granata sono arrivati grazie a venti vittorie, solo i sanniti con 25 hanno vinto più volte, nove pareggi e nove sconfitte. Solo Catania e Benevento con sei ko hanno perso meno della Salernitana. Sono in tutto 50 i gol, 25 in casa e 25 in trasferta realizzati dai granata in questo campionato, nono migliore attacco del girone. Diciotto i giocatori andati a segno con Lescano capocannoniere della squadra con otto reti. A quota sette c’è Ferrari che a Foggia ha segnato il secondo nelle ultime tre gare, mentre Quirini e De Boer hanno segnato il secondo gol personale dopo quelli segnati rispettivamente a Casarano e sul campo dell’Atalanta Under 23. Sono in tutto 42 i gol subiti, sesto miglior score del girone, da Donnarumma, unico giocatore granata ad aver disputato tutti i minuti di questo campionato. 16 sono le reti subite all’Arechi, 26 quelle in trasferta. Il dato statistico su cui Cosmi dovrà lavorare in vista dei playoff riguarda proprio il settore difensivo, dato che sono sei le gare consecutive con almeno una rete subita. È dal match di Crotone, infatti, che la Salernitana non riesce a chiudere con la porta inviolata. Salgono a diciannove i punti di Cosmi sulla panchina granata in dieci partite, con una media di 1,9 con un bilancio di sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. 1,78 era la media di Raffaele al momento dell’esonero, con un totale di cinquanta punti ottenuti in 28 giornate. Sono appena 31 i punti ottenuti del girone di ritorno, mentre all’andata la Salernitana ha chiuso a quota 38. Questa ottenuta a Foggia domenica è la quarta vittoria della storia della Salernitana che non vinceva sul campo dei rossoneri dal marzo del 1996, anche in quella circostanza con il punteggio di 1-3, identico risultato ottenuto anche nella vittoria del 39/40. L’altro successo, il più antico, è arrivato nel 36/37 con il punteggio di 3-0. Il bilancio si completa con diciotto vittorie dei padroni di casa e cinque pareggi, tre dei quali senza reti. Per la sesta volta la Salernitana ha chiuso un campionato di Serie C al terzo posto e per la quinta volta parteciperà ai playoff, vinti soltanto nel 1994 con Delio Rossi in panchina, partendo proprio da terza in classifica.