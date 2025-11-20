Salernitani Doc: Targa d’onore al colonnello Iovino

Si è svolta in un clima di grande partecipazione e sincera convivialità, in un noto ristorante cittadino, la cena organizzata dall’associazione “Salernitani DOC”, presieduta da Massimo Staglioli. Un appuntamento sentito, che ha riunito l’intero comitato direttivo, insieme a tanti amici, per celebrare il senso di comunità e il forte legame con il territorio. Momento centrale della serata è stata la consegna di una targa ricordo al Colonnello Nicola Iovino, che dopo anni di servizio lascia il comando del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” di Salerno. “Al Colonnello Nicola Iovino, in segno di gratitudine e ringraziamento per il suo impegno sociale rivolto alla comunità salernitana, svolto con passione e sensibilità umana” E’ quanto impresso sulla targa. Un gesto simbolico e profondamente emozionante, accolto da un lungo applauso dei presenti. Il Presidente Staglioli nel consegnare la targa, con non poca emozione, ha ricordato quanta vicinanza avesse per la divisa giallo oro dell’esercito. “Ho avuto uno zio – ha affermato – Generale di Divisione e componente del commissariato, oltre ad aver assunto la carica di direttore contabile presso il Ministero della Difesa”. Il Colonnello Iovino, visibilmente commosso, ha rivolto parole di sincero affetto a Massimo Staglioli e all’intera associazione, sottolineando il rapporto umano costruito nel tempo. “Ho assunto il comando della Caserma Le Guide a Torrione, nel 2023 con l’intento di essere vicino al territorio ed alla cittadinanza, aprendo le porte a manifestazioni che rivestissero l’interesse della comunità salernitana”, ha affermato il Colonnello Iovino. Ha poi promesso un prossimo ritorno a Salerno insieme alla sua famiglia, “perché certi legami – ha detto – non si sciolgono con un trasferimento”. A raccogliere il testimone alla guida della caserma sarà il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, nel corso di una solenne cerimonia che si terrà venerdì 21 presso la Caserma Gen. D’Avossa di Salerno. “Il Col. Crivellotto è anche un saggista – ha ricordato il Presidente Staglioli – lo abbiamo ospitato nella nostra associazione per presentare un suo libro sul brigantaggio salernitano”. Alla serata era presente anche il sacerdote, don Antonio Romano, vicario della Carità della Caritas Diocesana Salerno–Campagna–Acerno, che ha portato il suo saluto e una riflessione sul valore della solidarietà e della vicinanza tra le persone. Una cena ricca di emozioni, sorrisi e gratitudine, che ancora una volta conferma l’impegno dell’associazione Salernitani DOC nel custodire e valorizzare le relazioni umane e l’identità del territorio. Nicola Castorino