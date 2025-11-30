Salernitana, vietato sbagliare

di Marco De Martino

SALERNO – Il Catania vince a Picerno, allunga e mette sotto pressione Benevento e Salernitana, impegnate domani sera nello scontro dirtetto del Vigorito. Un derby che, alla luce del successo degli etnei, assume ancora maggiore importanza per entrambe le compagini. Sia i granata che i sanniti non possono permettersi passi falsi per evitare di perdere ulteriormente terreno dai rossoblù di Toscano. La Salernitana, a ventiquattr’ore dalla sfida contro gli stregoni, arriva con tanti dubbi e poche certezze, legate soprattutto alle difficoltà nate dall’esigenza di sostituire lo squalificato Tascone ma, probabilmente, anche gli acciaccati Emmanuele Matino e Luca Villa. I due difensori, usciti malconci dalla sfida contro il Potenza di sette giorni fa, pur non avendo subito problematiche serie hanno viaggiato durante tutta la settimana a scartamento ridotto. Anche ieri mattina, infatti, sia Matino che Villa hanno lavorato solo parzialmente con il resto del gruppo (che invece ha svolto attivazione e poi un lavoro prettamente tattico) e restano dunque in forte dubbio, non per la loro presenza nella lista dei convocati che non dovrebbe essere in discussione, ma per partire dall’inizio. Nel caso non riuscissero a dare le dovute garanzie, nel provino che sosterranno durante la seduta di rifinitura fissata per questa mattina alle 10:30 al Mary Rosy, mister Raffaele a Benevento lancerà nella mischia Coppolaro per Matino e Frascatore per Villa (con Anastasio avanzato a centrocampo). Dubbi, per il tecnico, anche per la sostituzione di Tascone. Varone, Knezovic e Di Vico, tutti con caratteristiche molto diverse rispetto al mediano ex Cerignola, non convincono e così Raffaele potrebbe rilanciare il modulo 3-4-2-1, con Liguori e Ferraris alle spalle di una punta (Inglese resta favorito su Ferrari) e con il centrocampo formato da Ubani, de Boer, Capomaggio ed Anastasio (o Villa).