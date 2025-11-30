Donati 40.000 pasti al Banco Alimentare Campania - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Nel suono del violino di Maxim Vengerov
Buona prima domenica d’Avvento
Donati 40.000 pasti al Banco Alimentare Campania
Salernitana, vietato sbagliare
Provincia Mercato San Severino

Donati 40.000 pasti al Banco Alimentare Campania

  • Novembre 30, 2025
  • 0
  • 128
  • 1 Min Read
Donati 40.000 pasti al Banco Alimentare Campania

Si è svolta ieri presso il Banco Alimentare Campania di Mercato San Severino (Salerno) la prima giornata della tappa campana del Roadshow di Conlegno, che ha registrato un’ampia partecipazione di imprese e operatori della filiera del legno. L’incontro ha visto gli interventi di Dario Fabbri, direttore editoriale DOMINO e della Scuola di Geopolitica, con un’analisi sullo scenario internazionale, e di Carlo Cottarelli, economista, editorialista e politico, che ha approfondito la sostenibilità economica e le prospettive dei mercati 2025/2026. I lavori, introdotti dal Presidente di Conlegno Massimiliano Bedogna, sono proseguiti con una tavola rotonda internazionale sul mercato del legno con esperti provenienti da Austria, Polonia, Germania e Italia. Nel corso dell’evento, Conlegno ha inoltre donato 40.000 pasti al Banco Alimentare Campania, confermando il proprio impegno nei confronti del territorio.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013