Donati 40.000 pasti al Banco Alimentare Campania

Si è svolta ieri presso il Banco Alimentare Campania di Mercato San Severino (Salerno) la prima giornata della tappa campana del Roadshow di Conlegno, che ha registrato un’ampia partecipazione di imprese e operatori della filiera del legno. L’incontro ha visto gli interventi di Dario Fabbri, direttore editoriale DOMINO e della Scuola di Geopolitica, con un’analisi sullo scenario internazionale, e di Carlo Cottarelli, economista, editorialista e politico, che ha approfondito la sostenibilità economica e le prospettive dei mercati 2025/2026. I lavori, introdotti dal Presidente di Conlegno Massimiliano Bedogna, sono proseguiti con una tavola rotonda internazionale sul mercato del legno con esperti provenienti da Austria, Polonia, Germania e Italia. Nel corso dell’evento, Conlegno ha inoltre donato 40.000 pasti al Banco Alimentare Campania, confermando il proprio impegno nei confronti del territorio.