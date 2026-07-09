Salernitana, via Molina: è caccia al bomber

di Marco De Martino

SALERNO – Primo movimento ufficiale in uscita per la Salernitana che piazza il primo esubero. Ieri il club granata ha infatti reso nota la cessione al Trento dell’attaccante argentino classe 1997 Juan Ignacio Molina. L’argentino si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione. La partenza del centravanti, autore di un solo gol nella passata stagione, sblocca uno slot in rosa per l’arrivo di un nuovo centravanti da mettere a disposizione di mister Serse Cosmi. Il tecnico ha già fatto sapere di voler puntare ancora sulla coppia argentina Lescano-Ferrari e sul giovane talentuoso Boncori, che a breve rinnoverà al pari del suo compagno di Primavera Di Vico. Accanto a loro, Cosmi attende un calciatore dalle caratterstiche diverse: il profilo tracciato è quello di un centravanti strutturato ma abile in zona gol. Il primo nome della lista di Faggiano è quello di Giacomo Parigi. Il classe 1996 nativo di Arezzo ha un altro anno di contratto con il Latina ed avrebbe chiesto di partire per una big del campionato. Vicenza, Bari e Catania si sono defilate mentre la Salernitana pare faccia sul serio ed avrebbe già formulato un’offerta importante alla società laziale per ingaggiarlo. Patierno dell’Avellino e Gomez del Crotone sono le possibili alternative attenzionate dalla Salernitana. Nel frattempo Faggiano continua a lavorare per consegnare a Cosmi una rosa completa per l’80%. Dopo Galeotti e Llano, il ds granata sta provando a stringere per i difensori Celli, Heinz e Capuano, tutti e tre svincolati e già da tempo convinti dal progetto granata. Bisognerà limare ancora qualcosina e poi almeno due affari su tre si faranno. Dopo quella di Molina, sarebbero imminenti anche le uscite di Ghiglione, Lovato, Carriero, Gyabuaa, Berra e Varone. Tutto da valutare invece il futuro di Capomaggio ed Achik.