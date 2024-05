Salernitana-Verona: l’ultima in A dei granata all’Arechi lunedi 20 ore 18.30

Salernitana-Verona si disputerà lunedì 20 maggio alle 18:30 con diretta su Dazn. Dunque, posticipo in orario non serale per la sfida contro gli scaligeri, accompagnata anche dalla lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine per via dell’acredine tra tifoserie. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non ha ancora diramato le sue prescrizioni in merito. Ancora non diramata la data dell’ultima a S.Siro contro il Milan