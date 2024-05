Olevano. San Michele, la comunità ha celebrato il suo patrono

Un successo straordinario quello di giovedì 9 maggio ad Olevano sul Tusciano per il concerto di Franco Ricciardi. Migliaia erano le persone in piazza a cantare insieme al noto artista napoletano sulle note delle sue famosissime canzoni. Un’artista presente sulla scena musicale italiana ed internazionale da ben quarant’anni. Un successo come pochi ottenuto grazie al lavoro svolto dal Comitato Festa in sinergia con l’Amministrazione locale e non solo. Una serata che non verrà dimenticata tanto presto dagli olevanesi. Sul palco ad intrattenere il pubblico in uno sketch comico ispirato al trend “Belve” di Francesca Fagnani, l’attrice Anna Tangredi. Guidata dai presentatori, Cosmo Nicolino e Miriana Russo, la scena ha riscosso molto interesse nel pubblico, che non ha trattenuto lo stupore e le risate. Tante le ore di lavoro che hanno permesso la realizzazione dell’intera festa patronale, che ricordiamo quest’anno gode di ben quattro serate, e che si concluderà sabato 11 con l’estrazione in diretta dei vincitori della lotteria di San Michele. Il culto Micaelico ad Olevano ha origini centenarie, è da oltre mezzo secolo che gli olevanesi, ogni anno, l’8 maggio, con fervida devozione si accingono a ripetere in onore del proprio Santo Patrono l’iter religioso che vede tutta la comunità unita in processione attraversare con la statua di San Michele in spalla l’intero paese fino a giungere nell’antica dimora del Santo, la Grotta dell’Angelo, che orgogliosamente sappiamo candidata a patrimonio dell’Unesco. Una mescolanza di tradizioni sacre e profane che fanno della Festa di San Michele l’evento più sentito nel cuore degli olevanesi e intorno al quale ci sono e continueranno ad esserci ore di durissimo lavoro. Ore ricompensate dalla gioia di un intero paese in festa. Cosmo Nicolino