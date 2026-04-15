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Salernitana, trattativa con Rufini sempre più complessa

  • Aprile 15, 2026
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La trattativa con Cristiano Rufini starebbe diventando sempre più complessa. E’ quanto emerge dall’ultimo incontro, tenutosi ieri pomeriggio, tra Danilo Iervolino e l’ipotetico acquirente della Salernitana. Iervolino avrebbe preso tempo per decidere e valutare nonostante Rufini abbia fatto il necessario passaggio della ricapitalizzazione di Antarees.

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