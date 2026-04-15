Bicchielli (FI), attacchi a Marina Berlusconi inaccettabili

Gli attacchi rivolti a Marina Berlusconi rappresentano un punto di caduta preoccupante del dibattito pubblico. Non siamo di fronte a critica, ma a un’aggressione personale che utilizza toni e argomenti inaccettabili, colpendo non solo una donna e una professionista, ma anche la sua storia e i suoi affetti”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli. “Colpisce il silenzio selettivo che accompagna queste vicende: quando il bersaglio appartiene a una determinata area politica, tutto diventa lecito. È un doppiopesismo evidente, che mina le basi stesse del rispetto reciproco e della convivenza democratica. Non può esistere una dignità a intermittenza”. “A Marina Berlusconi va la mia piena e convinta solidarietà. Difendere il rispetto delle persone, al di là delle appartenenze, è oggi una battaglia di civiltà che riguarda tutti”.
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