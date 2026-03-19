Premiati a Salerno i giovani talenti tra arte e scrittura

Si è svolta nella Sala Affreschi del Complesso San Michele, la cerimonia di premiazione del contest fotografico e di scrittura creativa “Quindici in Classe”, promosso dalla Fondazione Carisal in collaborazione con Street Child Italia.

Il progetto ha coinvolto 116 studenti tra i 14 e i 16 anni provenienti da diversi istituti superiori di Salerno, chiamati a realizzare fotografie, racconti e poesie ispirati alla mostra documentaria “Quindici: Attraverso lo sguardo della prossima generazione”, con immagini realizzate da adolescenti di Nigeria e Uganda.

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Ad aprire l’evento è stato il presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: «Questo progetto dimostra quanto i linguaggi dell’arte e della narrazione possano diventare strumenti di crescita e consapevolezza per le nuove generazioni, sviluppando sensibilità verso i temi della solidarietà e della cittadinanza globale».

Sono poi intervenuti, tra gli altri, Roberta Giassetti e i dirigenti e docenti degli istituti coinvolti. A concludere i lavori Michele Buonomo, che ha evidenziato la capacità del progetto di creare un ponte tra culture diverse e stimolare la partecipazione attiva dei giovani.

Momento centrale della mattinata è stata la proclamazione dei vincitori nelle tre sezioni – fotografia, racconto e poesia – accompagnata dal reading degli incipit delle opere premiate a cura di Brunella Caputo.

Durante l’incontro è stato inoltre presentato il virtual tour della mostra, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” nell’ambito dei percorsi scuola-lavoro.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione del percorso espositivo “Quindici in Classe”, allestito negli spazi del Complesso San Michele e guidato dagli stessi studenti protagonisti del progetto.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 20 marzo, dalle 16.30 alle 19.30, offrendo ai visitatori un percorso che unisce creatività, impegno sociale e cittadinanza attiva.