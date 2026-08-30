Salernitana, tifosi meglio tardi che mai

SALERNO – In ritardo ri- spetto alle attese. Sicura- mente a sorpresa. Più del gol del Foggia dopo appena 28 secondi. Dopo la sconfitta contro la Scafatese in Coppa Italia e contro il Sorrento, al- l’esordio in campionato, poco o nulla, se non qualche fi- schio c’era stato indirizzato alla Salernitana. I soliti clas- sici cori e poco altro. «Meri- tiamo di più» oppure «Iervolino, vogliamo la Serie B». Richieste legittime e as- solutamente logiche da parte di una piazza scottata da due retrocessioni consecutive dalla A alla C e da una sta- gione, l’ultima, che doveva essere del riscatto ma non lo è stato. Sarà il mercato che sta finendo con la società granata che pare ferma e voci che parlano di possibili par- tenze dei prezzi pregiati; sarà che in settimana evidente- mente è cambiato qualcosa e l’incontro richiesto a Iervo- lino al termine del match contro il Sorrento ha fatto ri- flettere i tifosi della Salerni- tana o magari per altre motivazioni, chissà, ieri po- meriggio è esplosa la prote- sta degli ultras. Ben prima dell’inizio della partita dello Zaccheria, la città è stata riempita di striscioni contro la proprietà con il proprieta- rio Iervolino e l’amministra- tore delegato Pagano, presidente in pectore vista la perdurante assenza di Mau- rizio Milan, evidentemente impegnato su altri fronti, sono finiti nel mirino e indi- cati come principali respon- sabili di questo momento storico della Salernitana si- curamente non facile. Il mes- saggio è chiaro: Salerno ha perso la pazienza come si legge in uno dei tanti stri- scioni appesi per le vide del capoluogo. In uno striscione c’è addirittura scritto che a questo punto sarebbe meglio il fallimento anziché conti-