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Auto si ribalta a Castellabate, un giovane ferito

  • Agosto 29, 2026
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Auto si ribalta a Castellabate, un giovane ferito

​Attimi di grande apprensione questa sera poco dopo le 21 nel comune di Castellabate, lungo la strada regionale 267, teatro di un violento incidente stradale. Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha improvvisamente perso aderenza con l’asfalto ed è finita per ribaltarsi sulla carreggiata.
​L’allarme è scattato tempestivamente grazie alle segnalazioni di alcuni automobilisti di passaggio. A causa della dinamica complessa e delle prime richieste di intervento giunte ai centralini d’emergenza, le prime telefonate indicavano la probabile presenza di più persone all’interno dell’abitacolo, facendo temere il peggio per un bilancio ben più grave.
​Sul posto sono intervenuti con la massima rapidità i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli. Giunti sul luogo del sinistro, i caschi rossi hanno avviato le operazioni di estricazione, scoprendo fortunatamente che all’interno della vettura capovolta vi era una sola persona: un ragazzo di 25 anni. I soccorritori hanno dovuto faticare non poco per liberare il giovane dalle lamiere accartocciate dell’abitacolo.
​Il venticinquenne, unico ferito accertato dell’episodio, è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto con un’ambulanza. Le sue condizioni, per quanto serie, fortunatamente non desterebbero particolari preoccupazioni, escludendo conseguenze peggiori.
​Contemporaneamente, sul luogo dell’incidente sono arrivate le forze dell’ordine per gestire la viabilità e compiere tutti i rilievi di rito necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La circolazione lungo la strada regionale 267 ha subito inevitabili rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.

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