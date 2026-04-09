Salernitana, tegola Berra

di Marco De Martino

SALERNO – L’ennesima disfatta stagionale, maturata nel derby con il Benevento, ha nuovamente gettato nello sconforto la tifoseria granata. Nello scorso turno, infatti, approfittando del passo falso dei granata sia il Cosenza che la Casertana hanno concretizzato il sorpasso in classifica al terzo ed al quarto posto, a danno dei granata che devono almeno provare ad agganciare i silani ed i casertani visto che nel computo degli scontri diretti sono in vantaggio con i calabresi grazie alla vittoria strappata al San Vito-Marulla ed al pareggio dell’Arechi ed in parità con i falchetti (una vittoria per parte). La Salernitana però non ha più il destino nelle proprie mani ma dovrà attendere un passo falso di entrambe le contendenti, fermo restando che Donnarumma e compagni dovranno necessariamente vincere le prossime tre gare restanti in calendario.

LA VOLATA PER IL TERZO POSTO A tre giornate dalla fine, dunque, tutto è ancora in bilico per la conquista della terza piazza. Analizzando il cammino delle tre squadre coinvolte, la volata potrebbe decidersi negli ultimi 90’ della regular season. Nella prossima giornata, la Casertana riceverà l’Audace Cerignola, la Salernitana sarà impegnata a Trapani, mentre il Cosenza sarà di scena sul campo del Picerno. Nella penultima giornata la Salernitana ospiterà all’Arechi proprio l’AZ Picerno, la Casertana giocherà a Latina mentre il Cosenza riceverà il Trapani. L’ultima giornata della regular season prevederà Casertana-Giugliano, Cavese-Cosenza e Foggia-Salernitana, con le tre rivali per il terzo posto che sfideranno tutte squadre coinvolte nella lotta per evitare i play out. Una volata che è assolutamente imprevedibile e che potrebbe ridisegnare la prossima griglia play off.

TEGOLA BERRA, PARLA COSMI La Salernitana intanto prosegue la sua marcia d’avvicinamento alla sfida di domenica prossima contro il Trapani. Contro i siciliani saranno assenti gli squalificati Achik, Tascone e Molina e gli infortunati Capomaggio, Cabianca, Inglese e Berra. Quest’ultimo ieri si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up, con gli esami che hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale destro. Anche per Berra, che ha subito iniziato il percorso riabilitativo, ci vorrà almeno un mese per recuperare e dunque la sua partecipazione ai play off è in forte dubbio. Oggi pomeriggio intanto la squadra disputerà un’amichevole alle ore 15, all’Arechi, a porte chiuse, contro il San Vito Positano, compagine militante in Eccellenza. Subito dopo il test, mister Serse Cosmi (nella foto di Gambardella) tornerà a parlare con i giornalisti in sala stampa dopo che, subito dopo il derby di lunedì scorso, fu costretto ad andare via per la nascita della nipotina. Sarà l’occasione per discutere dei motivi di una sconfitta che ha ulteriormente complicato il cammino della Salernitana ma anche del grande nervosismo mostrato sia dai calciatori in campo sia dallo stesso Cosmi in panchina.