Salernitana, solo record negativi

di Fabio Setta

SALERNO – Ventunesima sconfitta stagionale, undicesima in trasferta. La gara persa dalla Salernitana sul campo della Lazio è utile soltanto per aggiornare i numeri negativi del club presidente Iervolino, che resta ferma a meno tre dal Pescara che con 18 punti nel 2016/17 ha il record negativo di punti relativamente alla Serie A a 20 squadre. Questo potrebbe essere davvero l’unico obiettivo di una squadra che prende gol a ripetizione. In 32 partite solo due volte si è registrato un clean sheet, mentre contro la Lazio è la quinta partita con ben 4 gol al passivo. La Salernitana ha subito almeno quattro gol in cinque incontri in questa Serie A; solamente Sheffield United e Darmstadt (entrambe sei) hanno incassato più volte almeno quattro reti in un singolo match dei maggiori cinque campionati europei 2023/24. Nessuna squadra ha incassato più gol nei primi tempi della Salernitana nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 (34 come lo Sheffield United). La Salernitana ha ottenuto solo tre punti in campionato nel 2024 (3N, 11P), nessuna formazione ha fatto peggio nei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioniTerzo gol stagionale, dopo quelli con Verona e Udinese, per Tchaouna che si conferma bomber da trasferta. Loum Tchaouna ha preso parte a sei gol in questa Serie A (tre gol e tre assist); tra chi è stato coinvolto in almeno sei reti nel torneo, il classe 2003 della Salernitana è il più giovane. La Salernitana non è riuscita a segnare in otto trasferte in questo campionato, tra Serie A e Serie B nessuna squadra ha fatto peggio nel 2023/24 (otto anche Cosenza e Monza) – nelle precedenti due stagioni di massima serie, i campani si erano fermati a sette gare esterne senza reti. La Salernitana ha conquistato solo due vittorie nelle 32 giornate disputate in questa Serie A e nella storia della competizione, solo tre formazioni hanno fatto peggio a questo punto del campionato: Varese 1965/66, Ancona 2003/04 e Chievo 2018/19 (tutte una). Giulio Maggiore ha preso parte a cinque gol in 25 presenze con la Salernitana in questo campionato (tre gol e due assist) eguagliando già il maggior numero di reti in cui è stato direttamente coinvolto in un singolo torneo di massima serie (cinque con lo Spezia nel 2021/22). Prima vittoria per Tudor contro la Salernitana. Igor Tudor contro la Salernitana dopo aver raccolto un pareggio all’Arechi (2-2) seguito da una sconfitta interna (1-2) nella stagione 2021/22 alla guida dell’Hellas Verona. Quella sconfitta in gialloblù, datata 9 gennaio 2022, era stato, fino a venerdì anche l’unico confronto in panchina tra Igor Tudor e Stefano Colantuono che a sua volta ha sfidato la Lazio 15 volte vincendo solo in tre occasioni (2N, 10P) e venendo sconfitto in cinque delle ultime sei (1N). Quinta sconfitta in casa della Lazio per la Salernitana a fronte di una vittoria, quella ottenuta nello scorso anno. Nel complesso, in sei gare, sono diciannove i gol realizzati dai padroni di casa, sette quelli segnati dalla Salernitana