Salernitana, si riparte per il Benevento

di Marco De Martino

SALERNO – Dopo due giorni di stop trascorsi a riflettere sull’ennesima umiliazione rimediata in stagione, la Salernitana si ritroverà questo pomeriggio al Mary Rosy per guardarsi negli occhi e riprendere a lavorare in vista del derby di Pasquetta, all’Arechi, contro il Benevento. Lunedì prossimo gli stregoni potrebbero festeggiare la promozione in cadetteria proprio al cospetto dei granata, i quali a loro volta, proveranno a raccogliere tre punti vitali nell’ottica della volata a tre, con Cosenza e Casertana, per la conquista del terzo posto in classifica. Serse Cosmi, prima della seduta, avrà modo di esprimere tutta la sua amarezza per la sconfitta di Potenza e quella sensazione, espressa anche davanti a taccuini e microfoni, che la prestazione del Viviani abbia in un colpo solo demolito tutto quanto sia stato costruito nell’ultimo mese caratterizzato dalla sua gestione. Cosmi chiederà, a chi non se la sente, di fare un passo indietro e di mettersi da parte per il bene della Salernitana e, proprio in virtù di questa ferma intenzione del trainer, non sono da escludere decisioni clamorose sotto il profilo tecnico. Per quanto riguarda lo stato fisico del gruppo, Cosmi spera nel rientro dei tanti difensori ancora in infermeria. Quasi certo quello di Golemic il quale ha smaltito il colpo alla testa subito durante il match contro il Team Altamura e sarà dunque di nuovo disponibile. Sarà abile ed arruolabile anche Quirini, che a Potenza ha scontato il turno di squalifica, mentre sono da valutare le condizioni di Arena e soprattutto di Berra. L’ex di turno vuole assolutamente esserci lunedì prossimo e potrebbe accelerare il suo percorso di recupero dopo il ko post Crotone. Continua, invece, ad essere un mistero il recupero di Roberto Inglese. Più volte invocato da Serse Cosmi, l’attaccante in queste settimane ha continuato a lavorare a parte nonostante fosse dato in lento ma progressivo recupero. Che sia proprio il ritorno di Bobby English, per la Salernitana, il punto da cui resettare tutto e ripartire?