Salernitana: si ferma Berra - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

De Luca dichiara guerra al commercio sleale: «Rimetteremo ordine»
Epatite A; esperto, no ad allarmismi ma attenzione
Guerra in Iran e rincari, De Luca : Nessuna strategia
Salernitana: si ferma Berra
Salernitana

Salernitana: si ferma Berra

  • Marzo 20, 2026
  • 0
  • 110
  • 2 Min Read
Salernitana: si ferma Berra

Una buona notizia e un campanello d’allarme per la Salernitana a pochi giorni dalla sfida con il Team Altamura. L’allenamento odierno restituisce infatti a Serse Cosmi un elemento chiave nel reparto offensivo, ma apre interrogativi in difesa.

Ismail Achik ha smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto a lavorare a parte nei giorni scorsi ed è ora pienamente disponibile. Un recupero importante per le soluzioni offensive, con l’esterno pronto a partire dal primo minuto e a dare qualità tra le linee.

Di contro, si registra lo stop di Filippo Berra, la cui condizione verrà monitorata nelle prossime ore. La sua eventuale assenza potrebbe incidere sulle scelte difensive, proprio mentre tornano disponibili Anastasio e Golemic dopo la squalifica.

In caso di difesa a quattro, Anastasio appare il principale candidato per presidiare la corsia sinistra, con Villa avanzato sulla linea di centrocampo. Se invece Berra non dovesse recuperare, al centro spazio alla coppia Matino-Golemic, con Cabianca adattato sulla fascia destra.

Sul piano tattico, prende quota anche l’ipotesi del 4-3-2-1: Capomaggio tornerebbe in mediana al fianco di Gyabuaa, mentre per la terza maglia si giocano le loro chance De Boer, Tascone e lo stesso Villa. Sulla trequarti, oltre ad Achik, restano in corsa Molina, Ferraris e Antonucci per affiancare la punta centrale Facundo Lescano.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012