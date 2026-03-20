Salernitana: si ferma Berra

Una buona notizia e un campanello d’allarme per la Salernitana a pochi giorni dalla sfida con il Team Altamura. L’allenamento odierno restituisce infatti a Serse Cosmi un elemento chiave nel reparto offensivo, ma apre interrogativi in difesa.

Ismail Achik ha smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto a lavorare a parte nei giorni scorsi ed è ora pienamente disponibile. Un recupero importante per le soluzioni offensive, con l’esterno pronto a partire dal primo minuto e a dare qualità tra le linee.

Di contro, si registra lo stop di Filippo Berra, la cui condizione verrà monitorata nelle prossime ore. La sua eventuale assenza potrebbe incidere sulle scelte difensive, proprio mentre tornano disponibili Anastasio e Golemic dopo la squalifica.

In caso di difesa a quattro, Anastasio appare il principale candidato per presidiare la corsia sinistra, con Villa avanzato sulla linea di centrocampo. Se invece Berra non dovesse recuperare, al centro spazio alla coppia Matino-Golemic, con Cabianca adattato sulla fascia destra.

Sul piano tattico, prende quota anche l’ipotesi del 4-3-2-1: Capomaggio tornerebbe in mediana al fianco di Gyabuaa, mentre per la terza maglia si giocano le loro chance De Boer, Tascone e lo stesso Villa. Sulla trequarti, oltre ad Achik, restano in corsa Molina, Ferraris e Antonucci per affiancare la punta centrale Facundo Lescano.