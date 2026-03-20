Guerra in Iran e rincari, De Luca : Nessuna strategia

Lo Tsunami della guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran si conferma ogni giorno sempre più sbagliata e pericolosa. Nessuna strategia o prospettiva. Rischi incontrollati per la sicurezza.

Ma anche carburanti alle stelle, aumento delle bollette e del carrello della spesa per famiglie e imprese”. Lo ha dichiarato il Segretario Regionale del PD, Piero De Luca nel corso della trasmissione 4 di Sera, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio in onda tutti i giorni alle 20.30 su Rete4.

“Il governo – ha detto De Luca – è restato colpevolmente immobile da un punto di vista politico ed economico. Dopo giorni di silenzio arriva una misura sulle accise tardiva e inefficace: non abbassa i prezzi, dura poche settimane e non risolve nessun problema. Peggio ancora, le risorse arrivano da tagli, in particolare alla sanità. Si dà con una mano quello che si toglie con l’altra. Servono interventi seri e strutturali, non spot elettorali. Basta attendere: è il momento di agire davvero”.