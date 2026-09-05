Salernitana, si fa male anche Djibril

La Salernitana e Cosmi perdono un’altra pedina in vista del derby all’Arechi contro la Cavese, in programma domani, domenica 6 settembre, alle ore 15, allo stadio Arechi.

Ieri mattina, la seduta di allenamento della squadra granata è stata interrotta per l’infortunio di Malick Djibril. Il calciatore è stato accompagnato all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per accertamenti dopo aver impattato male col terreno di gioco. Indiscrezioni parlano di una lussazione del gomito che potrebbe tenere lontano l’ex Picerno per almeno tre settimane. Le condizioni sono monitorate dallo staff granata.