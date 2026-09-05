Nocera Inferiore, neonata morta, scagionati i genitori

Nocera Inferiore. “Il soffocamento che ha causato la morte della neonata non è da addebitare a madre e padre ma ad un evento accidentale”. Con questa motivazione, il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo la richiesta della locale procura, ha disposto il decreto di archiviazione a carico di madre e padre della piccola deceduta a ottobre di due anni fa. L’accusa all’origine era di omicidio prerintenzionale. La piccola era nata all’ospedale di Aversa, per poi essere dimessa dopo qualche giorno. La piccola si era svegliata intorno all’una di notte, in lacrime. La madre, pensando che la figlia avesse bisogno di mangiare, riscaldò del latte insieme al compagno, per poi adagiarla nella culla e darle una prima razione. Ma continuava a piangere, così la donna decise di allattarla al seno per farla calmare, mettendola con se a letto. Intorno alle 5, dopo essersi svegliata, fu sempre la madre a notare delle piccole macchie di sangue intorno al naso e alla bocca della figlia. La piccola non rispondeva ad alcuno stimolo. La coppia allertò il 118, chiedendo di mandare con urgenza un’ambulanza presso la loro abitazione. Il mezzo di soccorso giunse in pochi minuti, prendendo in carico la bimba, che si trovava in strada in braccio al padre. Il medico constatò le gravi condizioni della neonata, che fu trasferta all’Umberto I, per essere poi spostata nella shock room. Nonostante i tentativi di rianimarla, i medici dovettero constatare il decesso. Quindi l’apertura di un’indagine della procura, con l’iscrizione nel registro degli indagati dei due genitori con l’ipotesi di omicidio preterintenzionale. Ora il decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto.