Salernitana: secondo Sky trattativa in corso per la cessione del Club granata

Esisterebbe una trattativa avviata tra la Salernitana e la Brera Holdings per definire la possibile cessione del club a quest’ultima. A rivelarlo il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio il quale racconta di un incontro consumatosi in queste ore tra proprietà attuale e possibile acquirenti. Si tratta appunto della Brera Holdings, fondo azionario quotato in borsa che ha sede a Milano pronto ad investire nel calcio italiano.

Brera Holdings – rivela Di Marzio – ha già investito nel calcio in altri paesi: il suo “core business” è la multiproprietà in ambito sportivo (attività praticata fra le altre dal City Group, con Girona, Manchester City, Palermo e non solo, o da 777 Partners). Il fondo ha già investito in Macedonia, Mongolia e Mozambico, e detiene una piccola partecipazione nel Manchester United. Proprio in Macedonia era stato coinvolto anche l’ex calciatore Goran Pandev, con un lungo trascorso in Italia fra Genoa, Inter e non solo.

Sempre stando alle dichiarazioni rilasciate da Di Marzio si sarebbero avuti passa in avanti con Patron Iervolino che attende un’offerta congrua alle aspettative con una valutazione del club che si aggira intorno ai 30 milioni.