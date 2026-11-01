Salernitana-Savoia, torna un derby dal sapore antico

siva con il Savoia che va in vantaggio con Rossi all’8’, Ca- rella pareggia al 21’ con an- cora Rossi al 60’ a segno prima del pareggio firmato Brioschi al 67’. Nel campio- nato 35/36 la Salernitana torna al successo: il 2-1 è fir- mato dalle reti di Niccolini al 15’ su rigore e di Azzetti al 50’ intervallate dal momentaneo pareggio di Taccini al 34’. La sfida torna poi, sempre in Serie C, nella stagione 41/42. Al Littorio domina la Salerni- tana che va avanti al 5’ con Chiesa, trovando il raddoppio al 19’ con Dagianti. Dopo la rete ospite al 37’ su rigore di Isada, nella ripresa la Salerni- tana di Viani dilaga trovando altri quattro gol con Dagianti al 47’, Margiotta al 69’ e al 72’ e infine Chiesta al 74’. Alla prima di ritorno del campio- nato 42/43 è tris dei padroni di casa con la doppietta di Piz- zalaal23’eal82’elaretedi Rampini al 35’. Nel 1944 le due squadre si affrontano nella Coppa della Liberazione con il Savoia che per, inevitabili motivi politici, ha cambiato la denominazione in Torrese e la Salernitana che si impone 8-0 con tripletta di Margiotta, doppiette di Onorato e Valese e rete di Iacovazzo. Sette le reti dei padroni di casa nel re- gionale misto del 1945 con tripletta di Margiotta al 25’, 35’ 89’ doppietta di Gambini al 40’ e all’80’ e reti di Valese al 42’ e Onorato all’86’. Nel 45/46