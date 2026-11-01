Salernitana-Savoia, torna un derby dal sapore antico

ALERNO -Dopo oltre dodici anni torna all’Arechi il derby tra Salernitana e Savoia. Un derby che nasce sui campi polverosi dell’inizio del secolo scorso e che, dopo un primo periodo decisamente favore- vole alla squadra di Torre An- nunziata, con gli anni si è tinto decisamente di granata. Fondato nel 1906 il Savoia, so- prattutto sotto la gestione Vo- iello, titolare dell’omonimo pastificio, negli anni venti del novecento è stata le forma- zioni più forti della Campania, arrivando anche a giocare una finale per lo scudetto persa contro il Genoa. Così quando il 18 dicembre 1921 al Piazza d’Armi si gioca la prima sfida tra le due squadre, non è una sorpresa che gli ospiti si impongano in scioltezza con un netto 2-0 firmato da Bo- nansea al 67’ e Sacchi al 69’. Le due compagini si ritrovano nel 23/24 e una rete di Mom- belli al 70’ regala la vittoria agli ospiti che arriveranno ad un passo dello storico trico- lore. Nel campionato 24/25 al primo minuto su rigore Kar- gus realizza la prima rete sa- lernitana nel derby ma Bobbio al 44’ e poi la dop- pietta di Ghisi nella ripresa al 67’ e al 79’ griffano il terzo successo ospite in altrettante gare giocate in terra salerni- tana. Nella stagione 30/31 ar- riva la prima vittoria della Salernitana con le reti di Brio- schi al 5’ e Adinolfi al 25’. Nella stagione successiva ci pensa Cucciolini al 31’ a regalare i due punti ai padroni di casa. Nella stagione 32/33 le due squadre si affrontano, invece, all’ultima giornata. Al 7’ Ra- vizzoli porta avanti gli ospiti ma De Sio al 18’ pareggia, prima che Finotto al 44’ e al 75’ sigli la doppietta per il 3-1 della Salernitana. Ancora Fi- notto al 10’ apre la sfida del torneo successivo con Raviz- zoli che al 52’ firma l’1-1 per il primo storico pareggio. Parità anche nella stagione succes-
siva con il Savoia che va in vantaggio con Rossi all’8’, Ca- rella pareggia al 21’ con an- cora Rossi al 60’ a segno prima del pareggio firmato Brioschi al 67’. Nel campio- nato 35/36 la Salernitana torna al successo: il 2-1 è fir- mato dalle reti di Niccolini al 15’ su rigore e di Azzetti al 50’ intervallate dal momentaneo pareggio di Taccini al 34’. La sfida torna poi, sempre in Serie C, nella stagione 41/42. Al Littorio domina la Salerni- tana che va avanti al 5’ con Chiesa, trovando il raddoppio al 19’ con Dagianti. Dopo la rete ospite al 37’ su rigore di Isada, nella ripresa la Salerni- tana di Viani dilaga trovando altri quattro gol con Dagianti al 47’, Margiotta al 69’ e al 72’ e infine Chiesta al 74’. Alla prima di ritorno del campio- nato 42/43 è tris dei padroni di casa con la doppietta di Piz- zalaal23’eal82’elaretedi Rampini al 35’. Nel 1944 le due squadre si affrontano nella Coppa della Liberazione con il Savoia che per, inevitabili motivi politici, ha cambiato la denominazione in Torrese e la Salernitana che si impone 8-0 con tripletta di Margiotta, doppiette di Onorato e Valese e rete di Iacovazzo. Sette le reti dei padroni di casa nel re- gionale misto del 1945 con tripletta di Margiotta al 25’, 35’ 89’ doppietta di Gambini al 40’ e all’80’ e reti di Valese al 42’ e Onorato all’86’. Nel 45/46
le due squadre si sfidano nel Girone G del post campionato che racchiudeva le forma- zioni di B e C con la Salerni- tana che si impone 4-1 con doppietta di Margiotta al 15’ e al 27’ reti di Colaneri al 29’, Va- lese al 40’ e gol ospite di Ros- setti al 38’. Nel 46/47 Salernitana e Savoia si af- frontano in Serie B e dopo la rete di Calleri al 16’, un autogol di Busiello al 54’ evita il ko ai granata di Viani, promossi in A al termine della stagione. Ritrovata la denominazione originale, il Savoia torna a Sa- lerno nella stagione 65/66 in Serie C. Al Vestuti alla penul- tima giornata, la Salernitana conquista una vittoria pesan- tissima in chiave Serie B con
le reti di Monto al 20’ e di Prati al 73’. Nuova sfida nel 70/71 con la Salernitana che si im- pone 3-1 con le reti Baffi al 5’, Daolio al 58’ e Horton al 61’ con rete della bandiera ospite firmata da Poggiali a sei dalla fine. Nel 71/72 la Salernitana vince a tavolino per delibera della CAF data la posizione ir- regolare del giocatore del Sa- voia, Bruno. I torresi al termine della stagione retro- cederanno e il derby tornerà soltanto nel 99/2000 in Serie B. Quella prima della sfida che si gioca all’Arechi, per la prima volta, è una settimana particolare per la Salernitana di Aliberti. Dopo il pari di Monza arriva l’esonero di Cagni e il ritorno di Cadregari esonerato alla quinta gior- nata. Al 20’ De Cesare apre le danze con Ghirardello che al 22’ su rigore pareggia per il Savoia. Nel secondo tempo al 78’ Greco e a tre dalla fine Kanjengele firmano lo storico 1-3 per il Savoia. Al termine del match poi Aliberti licen- zierà Cadregari, richiamando subito Cagni in panchina. Le due squadre si perderanno decisamente di vista, ritro- vandosi all’Arechi soltanto il 14 ottobre 2014: Nalini all’11 e Negro al 40’ regalano i tre punti ai granata di Menichini che a fine anno festegge- ranno poi il ritorno in cadet- teria. Sono in tutto 13 le vittorie granata, conside- rando anche Coppa della Li- berazione ed il torneo Regionale Misto, tre i pareggi e quattro le vittorie degli oplontini.