Salernitana-Savoia, torna un derby dal sapore antico - Le Cronache Salernitana
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Salernitana-Savoia, torna un derby dal sapore antico

  • Novembre 1, 2026
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Salernitana-Savoia, torna un derby dal sapore antico

ALERNO -Dopo oltre dodici anni torna all’Arechi il derby tra Salernitana e Savoia. Un derby che nasce sui campi polverosi dell’inizio del secolo scorso e che, dopo un primo periodo decisamente favore- vole alla squadra di Torre An- nunziata, con gli anni si è tinto decisamente di granata. Fondato nel 1906 il Savoia, so- prattutto sotto la gestione Vo- iello, titolare dell’omonimo pastificio, negli anni venti del novecento è stata le forma- zioni più forti della Campania, arrivando anche a giocare una finale per lo scudetto persa contro il Genoa. Così quando il 18 dicembre 1921 al Piazza d’Armi si gioca la prima sfida tra le due squadre, non è una sorpresa che gli ospiti si impongano in scioltezza con un netto 2-0 firmato da Bo- nansea al 67’ e Sacchi al 69’. Le due compagini si ritrovano nel 23/24 e una rete di Mom- belli al 70’ regala la vittoria agli ospiti che arriveranno ad un passo dello storico trico- lore. Nel campionato 24/25 al primo minuto su rigore Kar- gus realizza la prima rete sa- lernitana nel derby ma Bobbio al 44’ e poi la dop- pietta di Ghisi nella ripresa al 67’ e al 79’ griffano il terzo successo ospite in altrettante gare giocate in terra salerni- tana. Nella stagione 30/31 ar- riva la prima vittoria della Salernitana con le reti di Brio- schi al 5’ e Adinolfi al 25’. Nella stagione successiva ci pensa Cucciolini al 31’ a regalare i due punti ai padroni di casa. Nella stagione 32/33 le due squadre si affrontano, invece, all’ultima giornata. Al 7’ Ra- vizzoli porta avanti gli ospiti ma De Sio al 18’ pareggia, prima che Finotto al 44’ e al 75’ sigli la doppietta per il 3-1 della Salernitana. Ancora Fi- notto al 10’ apre la sfida del torneo successivo con Raviz- zoli che al 52’ firma l’1-1 per il primo storico pareggio. Parità anche nella stagione succes-

siva con il Savoia che va in vantaggio con Rossi all’8’, Ca- rella pareggia al 21’ con an- cora Rossi al 60’ a segno prima del pareggio firmato Brioschi al 67’. Nel campio- nato 35/36 la Salernitana torna al successo: il 2-1 è fir- mato dalle reti di Niccolini al 15’ su rigore e di Azzetti al 50’ intervallate dal momentaneo pareggio di Taccini al 34’. La sfida torna poi, sempre in Serie C, nella stagione 41/42. Al Littorio domina la Salerni- tana che va avanti al 5’ con Chiesa, trovando il raddoppio al 19’ con Dagianti. Dopo la rete ospite al 37’ su rigore di Isada, nella ripresa la Salerni- tana di Viani dilaga trovando altri quattro gol con Dagianti al 47’, Margiotta al 69’ e al 72’ e infine Chiesta al 74’. Alla prima di ritorno del campio- nato 42/43 è tris dei padroni di casa con la doppietta di Piz- zalaal23’eal82’elaretedi Rampini al 35’. Nel 1944 le due squadre si affrontano nella Coppa della Liberazione con il Savoia che per, inevitabili motivi politici, ha cambiato la denominazione in Torrese e la Salernitana che si impone 8-0 con tripletta di Margiotta, doppiette di Onorato e Valese e rete di Iacovazzo. Sette le reti dei padroni di casa nel re- gionale misto del 1945 con tripletta di Margiotta al 25’, 35’ 89’ doppietta di Gambini al 40’ e all’80’ e reti di Valese al 42’ e Onorato all’86’. Nel 45/46

le due squadre si sfidano nel Girone G del post campionato che racchiudeva le forma- zioni di B e C con la Salerni- tana che si impone 4-1 con doppietta di Margiotta al 15’ e al 27’ reti di Colaneri al 29’, Va- lese al 40’ e gol ospite di Ros- setti al 38’. Nel 46/47 Salernitana e Savoia si af- frontano in Serie B e dopo la rete di Calleri al 16’, un autogol di Busiello al 54’ evita il ko ai granata di Viani, promossi in A al termine della stagione. Ritrovata la denominazione originale, il Savoia torna a Sa- lerno nella stagione 65/66 in Serie C. Al Vestuti alla penul- tima giornata, la Salernitana conquista una vittoria pesan- tissima in chiave Serie B con

le reti di Monto al 20’ e di Prati al 73’. Nuova sfida nel 70/71 con la Salernitana che si im- pone 3-1 con le reti Baffi al 5’, Daolio al 58’ e Horton al 61’ con rete della bandiera ospite firmata da Poggiali a sei dalla fine. Nel 71/72 la Salernitana vince a tavolino per delibera della CAF data la posizione ir- regolare del giocatore del Sa- voia, Bruno. I torresi al termine della stagione retro- cederanno e il derby tornerà soltanto nel 99/2000 in Serie B. Quella prima della sfida che si gioca all’Arechi, per la prima volta, è una settimana particolare per la Salernitana di Aliberti. Dopo il pari di Monza arriva l’esonero di Cagni e il ritorno di Cadregari esonerato alla quinta gior- nata. Al 20’ De Cesare apre le danze con Ghirardello che al 22’ su rigore pareggia per il Savoia. Nel secondo tempo al 78’ Greco e a tre dalla fine Kanjengele firmano lo storico 1-3 per il Savoia. Al termine del match poi Aliberti licen- zierà Cadregari, richiamando subito Cagni in panchina. Le due squadre si perderanno decisamente di vista, ritro- vandosi all’Arechi soltanto il 14 ottobre 2014: Nalini all’11 e Negro al 40’ regalano i tre punti ai granata di Menichini che a fine anno festegge- ranno poi il ritorno in cadet- teria. Sono in tutto 13 le vittorie granata, conside- rando anche Coppa della Li- berazione ed il torneo Regionale Misto, tre i pareggi e quattro le vittorie degli oplontini.

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