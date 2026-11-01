Maraio: “Coalizione progressista esempio per il nostro Paese”

Il modello Campania come punto di partenza per costruire una nuova alleanza progressista a livello nazionale, capace di tenere insieme le diverse anime del centrosinistra, dall’area riformista alle forze della sinistra. È questa la prospettiva tracciata da Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi e assessore regionale della Campania, intervenuto ieri mattina all’Hotel Mediterranea di Salerno in occasione dell’iniziativa “Governare il cambiamento insieme”, promossa nell’ambito delle Feste Avanti! 2026. All’appuntamento ha partecipato anche il presidente della Giunta regionale della Campania, Roberto Fico, protagonista di un confronto dedicato alle prospettive politiche e amministrative della Regione, alle sfide del governo regionale e al contributo della cultura socialista e riformista nella costruzione di una coalizione progressista sempre più ampia. Un’iniziativa che ha rappresentato anche l’occasione per riflettere sul ruolo dei partiti, delle forze civiche e riformiste e sulla necessità di rafforzare il rapporto con i territori, individuando obiettivi comuni per lo sviluppo economico e sociale della Campania. Per Maraio, l’esperienza politica maturata in Campania può rappresentare un laboratorio per il futuro del centrosinistra italiano. «Abbiamo immaginato questa iniziativa un po’ di tempo fa, con l’idea che il modello campano, quello di una coalizione plurale guidata da un presidente che dà spazio ai partiti, dall’area riformista fino a quella più a sinistra, potesse diventare un modello da esportare anche a livello nazionale», ha spiegato il segretario socialista. Un progetto che, secondo Maraio, starebbe già trovando riscontri positivi nelle interlocuzioni politiche delle ultime settimane. «Mi sembra che i passi che stiamo muovendo nelle ultime ore vadano nella direzione giusta», ha aggiunto, sottolineando come il confronto tra le forze progressiste stia progressivamente coinvolgendo anche altre componenti politiche. L’obiettivo è quello di andare oltre il perimetro tradizionale dell’alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, aprendo il confronto programmatico alle altre forze riformiste e progressiste rappresentate in Parlamento. «Oggi la coalizione, sul programma, si apre anche alle altre aree e alle altre componenti rappresentate in Parlamento. È una coalizione che coinvolge, che parte dai temi, dai programmi e dai progetti e che va oltre le alchimie e la forma, puntando sulla sostanza», ha evidenziato Maraio. Per il leader di Avanti Psi, dunque, il rafforzamento del campo progressista non può essere affidato esclusivamente agli accordi tra i partiti o alla ricerca di equilibri elettorali, ma deve fondarsi su una visione condivisa del futuro del Paese. «Serve una coalizione che dia una visione e una strategia per l’Italia», ha ribadito, annunciando che il lavoro politico proseguirà nelle prossime settimane anche sul piano nazionale. Il riferimento è alle esperienze amministrative già consolidate in Campania e a Napoli, dove la coalizione che sostiene il sindaco Gaetano Manfredi rappresenta, secondo Maraio, un ulteriore esempio della possibilità di far convivere sensibilità politiche differenti all’interno di un progetto comune. «Lavoreremo nelle prossime settimane a livello nazionale per realizzare una coalizione che, in qualche modo, ripeta quello che abbiamo fatto bene in Campania e anche al Comune di Napoli con Gaetano Manfredi», ha concluso. Dall’incontro salernitano emerge quindi la volontà dei socialisti di assumere un ruolo attivo nella costruzione di un’alleanza progressista più ampia, nella quale la cultura riformista possa contribuire alla definizione delle priorità politiche e programmatiche. Una prospettiva che guarda oltre i confini regionali e che individua nell’esperienza campana un possibile punto di riferimento per le future sfide elettorali nazionali, con l’obiettivo di trasformare il confronto tra le diverse forze politiche in un progetto di governo riconoscibile e condiviso.