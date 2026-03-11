Salernitana, rientra Carriero - Le Cronache Salernitana
Salernitana, rientra Carriero
Salernitana, rientra Carriero

  • Marzo 11, 2026
Salernitana, rientra Carriero

di Marco De Martino

SALERNO – Finalmente due buone notizie per Serse Cosmi e per la Salernitana in vista della trasferta di Crotone. La prima è arrivata, un po’ a sorpresa, dal giudice sportivo, che ha letteralmente graziato Capomaggio e Golemic, squalificati per una sola giornata dopo i cartellini rossi rimediati contro il Latina. La seconda è giunta ieri pomeriggio, alla ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo concesso dallo staff tecnico, quando il tecnico granata ha potuto avere a disposizione per la prima volta da quando è a Salerno il centrocampista Giuseppe Carriero, riaggregato al gruppo assieme al baby Boncori.
RIECCO CARRIERO Vista l’assenza di Capomaggio il recupero dell’ex centrocampista del Trapani è provvidenziale. Allo Scida Carriero, fermo dal match vinto 3-0 con il Casarano lo scorso 10 febbraio, dovrebbe comunque partire dalla panchina per non forzare il suo rientro in campo, ma potrebbe offrire a gara in corso una soluzione importante a Cosmi come alternativa a Gyabuaa e de Boer, i due probabili titolari nella sfida contro gli squali. Come detto ieri pomeriggio è ripresa la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy, con gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno aperto la seduta con una fase di attivazione atletica seguita da esercitazioni tecniche e partite a metà campo. In infermeria restano ancora tre elementi: lavoro differenziato per Brancolini e Inglese, solo terapie per Arena che ne avrà ancora per un mese. A Crotone, oltre a loro tre, saranno assenti come detto Capomaggio, Golemic ed Anastasio, tutti fermati per squalifica dal giudice sportivo e tutti per una sola giornata.
SOSPIRO DI SOLLIEVO Nelle motivazioni Capomaggio è stato sanzionato “per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta (…) e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario”. Più o meno la medesima motivazione per Golemic “per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta (…) e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario”. Stop, per aver raggiunto la decima ammonizione stagionale, per Anastasio, così come, e sempre per una giornata, per il collaboratore tecnico Sandro Antonini, a cui è stata anche comminata un’ammenda di 500 euro, “per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco, per protestare veementemente nei loro confronti per contestarne l’operato”. Entrano in regime di diffida, inoltre, Achik e Quirini. Per oggi, infine, Serse Cosmi ha deciso di aumentare i giri del motore: è prevista infatti una doppia seduta di allenamento, con l’inizio previsto in mattinata alle ore 11 al Mary Rosy, con replica nel primo pomeriggio.

