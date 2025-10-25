Salernitana, Raffaele: Riabbracciamo i nostri tifosi - Le Cronache Salernitana
Salernitana

Salernitana, Raffaele: Riabbracciamo i nostri tifosi

  • Ottobre 25, 2025
  • 0
  • 101
  • 2 Min Read
Salernitana, Raffaele: Riabbracciamo i nostri tifosi

Dopo il doppio turno esterno di Monopoli e Catania, la Salernitana torna allo stadio Arechi a distanza di venti giorni dall’ultima sfida casalinga. Lo fa ospitando la Casertana: calcio d’inizio domani sera, domenica 26 ottobre, alle 20:30 per la giornata numero undici di campionato.

 

“Non vediamo l’ora di scendere in campo. – sottolinea mister Giuseppe Raffaele – Negli occhi dei ragazzi ho visto tanta voglia e questo è fondamentale. Abbiamo grandissime motivazioni per continuare il nostro cammino. In settimana il gruppo ha lavorato con l’obiettivo di andare in campo domani con qualità di gioco e mettendo tanta concentrazione. Inoltre, sarà bello ed importante riabbracciare i nostri tifosi, che non smettono mai di sostenerci e darci forza. Sappiamo che dobbiamo dare sempre il massimo anche per loro”.

Negli ultimi due turni la Casertana ha battuto a domicilio il Picerno e poi il Siracusa tra le mura amiche. “È in piena zona playoff e non è cliente facile, ha giocatori forti per la categoria e verrà a fare una partita al massimo delle proprie potenzialità”, dice Raffaele a proposito del prossimo avversario prima di concludere: “Siamo pronti a battagliare, sappiamo che ogni partita di questo campionato nasconde insidie e può sorriderti solo se dai tutto ciò che hai. Stiamo recuperando pian piano anche alcuni giocatori. Ho tutta la giornata anche di domani davanti prima di scegliere l’undici di partenza”.

