Salernitana. Raffaele: “Bisogna sfoderare una grande prestazione”

Monday night all’Arechi per la Salernitana di mister Giuseppe Raffaele, che scenderà in campo tra le mura amiche contro il Crotone domani alle 20:30 in occasione della tredicesima giornata di campionato.

“È stata una settimana ricca di lavoro. Abbiamo recuperato tutti i calciatori che erano fuori fino alla scorsa settimana e l’organico è interamente a disposizione. Rientra anche de Boer che naturalmente viene da un lungo infortunio, per cui bisogna mantenere un pizzico di cautela sul suo impiego. Cabianca è pienamente recuperato ed è a disposizione. Ho praticamente ancora una giornata a disposizione per riflettere sulla formazione da schierare”, afferma l’allenatore alla vigilia.

“Domani affronteremo una squadra molto importante sotto il profilo delle individualità e consolidata sotto il profilo dell’organizzazione, perché lavora già da due anni con lo stesso allenatore. Da parte nostra, bisognerà sfoderare una grande prestazione per poter ottener un buon risultato contro un avversario di valore. – ha aggiunto mister Raffaele – Dobbiamo continuare a creare con continuità in zona offensiva e cercare di aggredire bene l’avversario. Abbiamo lavorato su questo e su tutti gli aspetti tecnici e tattici da puntellare. Sicuramente contiamo molto anche sulla spinta del nostro pubblico: l’obiettivo è quello di proseguire nel percorso tracciato fin dalla prima giornata cercando sempre di migliorare e di consolidare i pregi che fino a oggi abbiamo dimostrato di avere”.