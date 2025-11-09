Capaccio Paestum, la maggioranza conferma la crisi

È firmato da otto consiglieri di maggioranza il documento che conferma la crisi interna alla maggioranza Paolino e la volontà di tornare al voto alla prima data utile. Nessuna correlazione con la nomina di Rinaldi, a capo del corpo della polizia municipale, ma solo la mancanza di confronto politico e di condivisione alla base della riflessione, fanno sapere i consiglieri firmatari.