Salernitana, problemi di organico per Colantuono

i Marco De Martino

SALERNO – Come se non bastasse la retrocessione aritmeticamente acquisita, in casa Salernitana la malasorte continua ad accanirsi. Dopo il ricovero d’urgenza a causa di un malore avvertito mentre si trovava a casa, il centrocampista Iron Gomis (nella foto di Gambardella) è ancora costretto a rimanere in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Una misura precauzionale per il francese che comunque ha dovuto subire uno spavento non da poco e che, per questo, non vuole lasciare nulla al caso per fugare ogni dubbio sulle cause scatenanti del malore che l’ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. Gomis, a questo punto, potrebbe anche non tornare più in campo con la Salernitana vista l’assenza di obiettivi e l’imminente conclusione della stagione. L’esperienza in granata, per la verità poco felice, di Gomis potrebbe dunque essersi chiusa qui visto che la Salernitana non lo riscatterà e lui farà così ritorno alla propria società di appartenenza, il Kasimpasa. Un problema in più, invece, per Stefano Colantuono che deve chiudere al meglio la stagione evitando di conquistare il record negativo in una serie A a 20 squadre detenuto dal Pescara 2016/2017 che finì ultimo a 18 punti. La Salernitana al momento è ferma a quota 15 punti e, con quattro gare ancora in calendario (Atalanta e Verona in casa, Juventus e Milan fuori) ha concrete possibilità di fare peggio degli abruzzesi, a maggior ragione dopo le ultime defezioni. Prima di Gomis, infatti, hanno alzato bandiera bianca il portiere Guillermo Ochoa, i difensori Gyomber e Boateng ed il centrocampista Maggiore. Tutti e tre quasi certamente saranno indisponibili per il match contro l’Atalanta e difficilmente recupereranno per i restanti tre in calendario. A loro va aggiunto il difensore Pierozzi che è stato squalificato dal giudice sportivo dopo il cartellino giallo subito allo Stirpe di Frosinone venerdì scorso. In compenso Colantuono potrà contare nuovamente su capitan Candreva, il quale ha scontato il turno di squalifica e tornerà a guidare la manovra offensiva granata. Mast’Antonio contro l’Atalanta toccherà quota 501 presenze in serie A staccando Ciro Ferrara e puntando deciso alla top ten dei più presenti. In alto mare la formazione anti-Atalanta, con Colantuono che potrebbe rilanciare in difesa il greco Pasalidis accanto a Fazio e Pirola, così come a centrocampo Alessandro Zanoli sull’out destro al posto di Sambia. In mezzo al campo spazio a Basic e Coulibaly con Bradaric a sinistra, mentre davanti quasi certa la conferma del trio Candreva-Tchaouna-Ikwuemesi. Per quanto riguarda la prevendita, infine, la retrocessione in serie B e la collocazione impossibile alle ore 18 di lunedì quasi certamente terranno lontano i tifosi facendo registrare il record minimo stagionale di presenze all’Arechi.