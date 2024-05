Nocera. Capaldo: “Oggi la politica si è ridotta a recita, continua e instancabile”

Ilario Capaldo, ex consigliere comunale ed ex assessore, bacchetta la politica territoriale, per quanto sta facendo non solo a Nocera Inferiore, ma anche per le recenti vicissitudini della campagna elettorale di Nocera Superiore. “Oggi la politica si è ridotta a recita, continua e instancabile. – ha dichiarato l’ex assessore alla Poliche sociali di Nocera Inferiore. – Un po’ come essere in un grande fratello live”. Secondo Capaldo mancano all’appello proprio i partiti ed il ruolo che dovrebbero esprimere sul territorio. “Ormai destra o sinistra sono la stessa cosa e vederli in una medesima coalizione non può che allontanare le persone dal voto. Poi ci sono gli attendisti, gli strateghi, per capire chi vince e chi perde, pronti a salire sul carro del vincitore”. La considerazione di Ilario Capaldo, relativa al mondo politico locale, non si ferma qui. “In politica – ha continuato l’ex consigliere – ci sono giovani già nati vecchi e vecchi pronti ad andare a destra o sinistra senza vergogna per darsi una nuova pelle o per un ritorno personale e familiare. La politica attuale è un po’ come uno spazio temporale dove ci si dimentica in fretta chi ti ha fatto del bene e chi ti ha tradito, ci si dimentica spesso da dove si viene e chi si è”. Un quadro non certo confortante quello che emerge dalla riflessione di Ilario Capaldo. “Preferisco pensare agli uomini prima che alle appartenenze – ha poi aggiunto l’ex assessore – (a medio e lungo termine, appartenenze temporali non basate sulle idee ma sulla previsione del potere di chi può vincere o perdere). La politica è invece una passione che anima molti, guai se non fosse così, e nelle mie riflessioni spesso mi rincorre sempre una frase di mio padre: chi to’ fa fa’”. Il concetto dell’ex consigliere comunale tende ad evidenziare uno status della politica oggi, chiusa su se stessa, poco aperta o “per nulla aperta al cittadino e soprattutto agli elettori” ribadisce l’ex assessore. In effetti le grandi percentuali sull’astensione al voto lo dimostrano ampiamente.

Giuseppe Colamonaco